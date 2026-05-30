Día de la Donación de Órganos: se realizaron 1700 trasplantes en el país

Según la información notificada al Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), hasta el 28 de mayo, se realizaron 1.700 trasplantes de órganos y córneas gracias a la concreción de 828 procesos de donación en todo el territorio nacional.

Las cifras alcanzadas continúan la tendencia de crecimiento registrada en 2025, año en el que se alcanzaron cifras históricas en materia de donación y trasplante para nuestro país.

De los 1700 trasplantes realizados en los primeros cinco meses de 2026, 743 fueron trasplantes de córneas, 675 fueron renales, 189 hepáticos, 48 cardíacos, 18 renopancreáticos, 13 hepatorrenales, 13 pulmonares y uno pancreático. Del total de trasplantes, 127 correspondieron a pacientes pediátricos (menores de 18 años) y de las 957 personas que recibieron un trasplante de órganos, 874 lo hicieron a través de donantes fallecidos y 83 de donantes vivos.

El año pasado, se concretaron un total de 955 procesos de donación de órganos en el país y se alcanzó la tasa más alta de la historia, con 20,59 donantes por millón de habitantes. Estos procesos permitieron que 4.786 pacientes que estaban en lista de espera fueron trasplantados.

Actualmente, 7.343 personas continúan en lista de espera. Por tal motivo, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) dependiente de la cartera sanitaria nacional, lleva adelante diferentes tipos de acciones para ampliar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante.

Entre las principales líneas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación en este sentido, se destaca el fortalecimiento del programa PROCURAR mediante la creación de nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en hospitales nacionales, SAMIC y privados.

Donación de órganos.

Durante 2025, se incorporaron 10 nuevas unidades en hospitales públicos y privados, alcanzando un total de 38 unidades en todo el territorio nacional. Estos servicios intrahospitalarios permiten gestionar de manera integral la detección, evaluación y mantenimiento de potenciales donantes, agilizando todo el proceso de donación y trasplante.

Por otro lado, en el marco del Programa Nacional de Capacitación en Coordinación Hospitalaria de Procuración y Trasplante destinado a profesionales de áreas críticas de todo el país, se formaron más de 400 médicos y enfermeros con el fin de trabajar en sus hospitales por la donación de órganos.

Asimismo, con el fin de promover la detección, estadificación, registro y cuidado integral de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), se instalaron 9 consultorios en diferentes hospitales del país, alcanzando un total de 26 unidades que permiten optimizar el ingreso a lista de espera de los pacientes en diálisis.

El Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra cada 30 de mayo en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que recibió un trasplante hepático. La fecha permite poner en valor la acción de donar y el trabajo de los profesionales de la salud de todo el país y de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR?

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Quienes deseen expresar su voluntad hacia la donación, pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

Desde la app Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad.

Firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante.

Solicitando que quede asentado en el DNI.

Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino