«Si el PJ quiere ser alternativa, tiene primero que mostrar orden adentro»

El dirigente justicialista Antonio Morante aseguró que el principal desafío del peronismo chaqueño de cara a las elecciones de 2027 es construir una propuesta unificada que evite las divisiones internas y permita recuperar la confianza de la ciudadanía.

En declaraciones al programa Pulso Político de NORTE TV, sostuvo que el justicialismo debe mostrar «otro escenario» y trabajar bajo una misma línea de conducción para consolidarse como alternativa de gobierno.

«Si queremos que el peronismo sea alternativa para las próximas elecciones, primero tenemos que demostrar orden adentro», afirmó.

Morante confirmó además su participación en la reciente reunión convocada por el exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich, de la que también formaron parte otros dirigentes con aspiraciones de competir por la gobernación en 2027.

Según explicó, durante el encuentro se acordó mantener el diálogo permanente y evitar confrontaciones internas que puedan debilitar al espacio político. En ese sentido, destacó la convocatoria de Capitanich y aseguró confiar en su decisión de no volver a postularse para la gobernación.

«Si queremos ganar la elección, la tenemos que ganar en primera vuelta. Toda vez que el justicialismo fue a segunda vuelta, perdió las elecciones», sostuvo.

El dirigente también hizo referencia a la crisis de representación política y al creciente descreimiento ciudadano hacia la dirigencia.

«La gente está escéptica de la política porque está escéptica de los políticos», señaló, al tiempo que consideró necesario reconstruir la confianza social y volver a posicionar a la política como una herramienta de transformación.

Debate por el déficit del Insssep

En otro tramo de la entrevista, Morante analizó la situación financiera del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) y advirtió sobre el déficit que afecta tanto a la obra social como a la caja previsional provincial.

El ex presidente del organismo sostuvo que el sistema enfrenta problemas estructurales vinculados a la relación entre trabajadores activos y jubilados, además del impacto que generan los salarios estatales sobre los ingresos previsionales.

«Hoy tenemos prácticamente una relación de 2,5 activos por cada pasivo, cuando la relación ideal es de 4 a 1», explicó.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de debatir posibles reformas para garantizar la sustentabilidad del sistema, entre ellas un incremento de aportes o modificaciones en la edad jubilatoria.

«Hay que ver cómo podemos mitigar este déficit enorme», afirmó, aunque reconoció que las medidas necesarias para corregir el desequilibrio financiero difícilmente resulten populares.

Asimismo, consideró que debe abrirse una discusión amplia sobre el régimen previsional chaqueño, incluyendo la posibilidad de revisar aspectos establecidos en la Constitución provincial relacionados con la edad de retiro.