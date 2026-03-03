Resistencia: una niña de 12 años murió tras un siniestro vial en la zona oeste

Una niña de 12 años falleció este martes por la tarde luego de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Colón y Toledo, en la zona oeste de Resistencia.

El hecho se registró alrededor de las 14:00, cuando personal de la Comisaría Tercera Metropolitana fue alertado mediante un llamado telefónico sobre un siniestro vial en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el accidente involucró a una motocicleta Keller 110 cc, en la que circulaban un hombre de 50 años y su hija de 12, y un camión marca Volkswagen.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron, resultando gravemente heridos los ocupantes del rodado de menor porte. Una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó a las víctimas a un centro asistencial de la ciudad. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la menor a raíz de las lesiones sufridas.

En el sitio del hecho trabajó personal del Gabinete Científico, mientras que la causa quedó en manos del Equipo Fiscal N° 6, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una investigación caratulada como “Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito”.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.