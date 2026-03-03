Magda Ayala presentó el proyecto de “Asignación Provincial Deportiva y Cultural”

La diputada provincial Magda Ayala presentó un proyecto de ley para la creación de la Asignación Provincial Deportiva y Cultural (APDyC), una iniciativa orientada a garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes del Chaco puedan acceder al deporte, la cultura y el arte como derechos fundamentales y herramientas de inclusión, igualdad y movilidad social.

Esta propuesta nace del pedido de la comunidad de diferentes disciplinas deportivas y del sector cultural y está destinada a chicos y chicas de entre 6 y 17 años que perciban la Asignación Universal por Hijo o por Discapacidad, con el objetivo de acompañar a las familias trabajadoras en el pago de cuotas, matrículas, equipamiento y materiales necesarios para la práctica de actividades deportivas y culturales. El beneficio podrá alcanzar hasta el 50% del valor de la asignación nacional, ampliando derechos y generando oportunidades reales en cada barrio de la provincia.

El proyecto impulsado por Ayala prevee que la asignación se instrumente mediante un sistema de crédito digital, personal e intransferible, administrado a través del Nuevo Banco del Chaco, garantizando transparencia y el uso exclusivo de los fondos. Además, contempla la creación de un registro provincial de instituciones deportivas y culturales, fortaleciendo a los clubes de barrio, academias y espacios culturales como pilares de la comunidad organizada.

El financiamiento provendrá principalmente de Lotería Chaqueña, sin la creación de nuevos impuestos, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano, el Instituto del Deporte Chaqueño y el Instituto de Cultura del Chaco, promoviendo una política pública federal, inclusiva y sostenible.

“Este proyecto no es de un sector político, es de cada niño y niña que sueña con una oportunidad, y sabemos que el acceso a la recreación deportiva y cultural son claves para fomentar el compañerismo, la empatía y la solidaridad”, expresó la legisladora.

En ese sentido, Ayala convocó a todos los diputados y diputadas a acompañar la iniciativa: “Hoy la Legislatura tiene la responsabilidad histórica de apostar a la igualdad y a la inclusión. No acompañar este proyecto sería negar herramientas de contención a miles de familias chaqueñas. No estamos discutiendo votos, estamos discutiendo derechos”.