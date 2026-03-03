ERAGIA se integra al sistema SIU Guaraní y garantiza la gestión académica digital de sus estudiantes

Tras un profundo proceso de adaptación tecnológica encarado por la Direccion de Gestion e Innovacion de las Tecnologías de la Información (DGITI) y la Secretaría General Académica de la UNNE, los y las estudiantes de la ERAGIA ya forman parte del sistema de gestión académica utilizado en todas las universidades nacionales del país.



Los y las estudiantes de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería, Industrias y Afines (ERAGIA) dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste, ya forman parte del sistema de gestión académica SIU Guaraní, utilizado en todas las universidades nacionales argentinas.

A partir de esta incorporación, los y las estudiantes de ERAGIA ya cuentan con usuario y contraseña propios para ingresar al sistema y realizar de manera autónoma los trámites académicos habituales, al igual que cualquier estudiante universitario de la UNNE.

“Hoy nuestros estudiantes pueden gestionar su vida académica dentro del mismo sistema que utilizan los alumnos de cualquier facultad o instituto de nuestra Universidad”, explicó el director de la Eragia, ingeniero agrónomo Juan Samaniego.

Este avance es el resultado de un trabajo técnico sostenido y altamente comprometido llevado adelante por la DGITI- UNNE que debieron realizar múltiples y complejas adecuaciones sobre el sistema SIU Guaraní para adaptarlo a la realidad académica de ERAGIA.

El sistema SIU Guaraní fue concebido originalmente para instituciones universitarias para la gestión de carreras de grado, posgrado y cursos en general, por lo que su implementación en una escuela secundaria como ERAGIA implicó superar importantes incompatibilidades en los circuitos académicos y administrativos. Frente a este desafío, el equipo técnico de la UNNE rediseñó procesos y circuitos internos hasta lograr una adaptación total del sistema a las particularidades de la Escuela Regional.

Gracias a este proceso, los estudiantes de ERAGIA pasan a ser reconocidos dentro del sistema con idénticas características administrativas que los estudiantes universitarios de las distintas carreras de la UNNE.

Diplomas digitales

La incorporación al SIU Guaraní también permitió resolver otra problemática de la institución. Y es que hasta el año 2024 inclusive, los egresados de ERAGIA no podían acceder al sistema de gestión estudiantil, ya que no se encontraban cargados en la plataforma, por lo tanto, no eran parte del sistema.

“Esta situación impedía la emisión digital de certificados analíticos, diplomas y títulos de cierre de ciclo, lo que obligaba a continuar realizando esta documentación de manera manual”, explicó Samaniego en intercambio con UNNE Medios.

Con la actual normativa vigente de la UNNE -en la que ya no se contempla la emisión manual de certificaciones- se volvió imprescindible adecuar los circuitos académicos de ERAGIA al sistema institucional.



A partir del intenso trabajo realizado, todos los estudiantes de la Escuela Regional ya se encuentran plenamente integrados al circuito del SIU Guaraní.

Este esfuerzo, desarrollado a lo largo de varios meses por la Secretaría General Académica de la UNNE, la Dirección de Gestión e Innovación de las Tecnologías de la Información de la UNNE y la Escuela ERAGIA -también dependiente de la UNNE- permitió además concretar un hecho histórico para la institución: la entrega del primer certificado analítico digital y diploma a una estudiante eragiana, marcando un paso fundamental en la modernización, transparencia y equidad en la gestión académica de la escuela.