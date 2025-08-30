Resistencia: un sargento de policía fue víctima de un robo y lograron detener a los sospechosos

En la mañana de este sábado, personal de la Comisaría Décima de Resistencia llevó adelante un procedimiento que terminó con la aprehensión de dos personas, acusadas de robar pertenencias del vehículo de un efectivo policial. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas en calle Juan XXIII al 200, según informaron fuentes de la fuerza.

El hecho

El denunciante fue identificado como Juan Carlos Palmerola, de 35 años, domiciliado en avenida Malvinas Argentinas y con rango de sargento de la División Caminantes de la Policía del Chaco. El efectivo sufrió el robo de una rueda de auxilio rodado 17 marca Tempori USA, un par de cables para hacer puente de arranque y dos sillas playeras plegables con su correspondiente funda, elementos que posteriormente fueron recuperados.

La persecución

Todo se inició cuando el propio sargento advirtió que dos personas –un hombre y una mujer– sustraían elementos de su camioneta estacionada en la vía pública. El uniformado comenzó la persecución y pidió apoyo, siendo asistido por una dotación en móvil policial PT-659.

De acuerdo al parte, el sospechoso masculino ingresó rápidamente a una vivienda ubicada en pasaje Santa Fe y calle 14, en el barrio Camalote, mientras que la mujer quedó en el portón intentando impedir el ingreso de los efectivos. Sin embargo, el operativo rodeó la vivienda, la cual se encuentra lindante a la laguna, y lograron interceptar al hombre con los objetos robados en su poder.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como Ángel Emanuel Ayala (28), domiciliado en 25 de Mayo y calle 10, y Natalia Fernández (22), domiciliada en el barrio Camalote. Ambos fueron conducidos a la comisaría, donde se labró el acta de constatación de los bienes recuperados.

La Fiscalía interviniente dispuso que los dos sospechosos sean notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesta Infracción al Artículo 164 – Robo”, se los identifique formalmente y se consulte nuevamente con planilla de antecedentes.

El hecho generó repercusión en la zona, ya que la víctima pertenece a la fuerza policial y su rápida reacción, junto con la colaboración de móviles en la zona, permitió la detención inmediata de los implicados y la recuperación total de los elementos robados.