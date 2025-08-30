Campo Largo: detuvieron a un joven con una plantación de marihuana en su domicilio

Efectivos de la Comisaría de Campo Largo, dependiente de la Dirección Zona Interior Charata, realizaron este sábado por la tarde un procedimiento en el barrio Bontempo Este, donde encontraron una plantación de marihuana en el patio de una vivienda.

El operativo se llevó a cabo en el marco de tareas investigativas vinculadas a hechos ilícitos en la localidad. Según el informe oficial, en el domicilio se hallaron 12 plantas de cannabis sativa, reconocibles por sus características hojas y el aroma particular de la especie.

El joven detenido

El morador de la vivienda fue identificado como Ezequiel Antonio Quiroga, de 25 años, jornalero, argentino, soltero y domiciliado en el mismo barrio. El joven fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Sáenz Peña, junto con la Fiscalía Antidrogas de Resistencia, tomó intervención en la causa, caratulada como “Supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 en función de la Ley Provincial 2304-N de Narcomenudeo”.

Intervención de Drogas Peligrosas

Para el procedimiento se dio intervención a la División Drogas de la localidad de Charata, que formalizó el secuestro de las plantas halladas en el lugar.

El magistrado interviniente dispuso que Quiroga fuera notificado de la causa en libertad, mientras se prosiguen las actuaciones correspondientes.

El parte oficial fue firmado por el Oficial Principal de Policía Milton Maximiliano Kliokis, jefe a cargo accidental de la Comisaría de Campo Largo.