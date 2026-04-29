Hallan más de 10 kilos de marihuana en la rueda de auxilio de una camioneta

Personal del Escuadrón 16 «Clorinda», destacado en un control de ruta flexible y sorpresivo sobre la Ruta Nacional Nº 86, kilómetro 1.298, en la provincia de Formosa, detuvo la marcha de una camioneta en el que viajaban tres ciudadanos.

Al momento del control físico y documentológico con el apoyo del can detector de narcóticos «Dreyco», el mismo reaccionó de manera activa al pasar por la caja del rodado posicionándose sobre una rueda de auxilio.

Ante la alerta de una posible carga ilícita y, con la autorización de la Unidad Fiscal de Formosa, la cubierta fue sometida al escáner de la Fuerza identificando desde la pantalla, bultos amorfos, con características similares a material vegetal.

Secuestro de marihuana en Clorinda.

Inmediatamente, los uniformados con el uso de herramientas de corte, comenzaron a desarmar la cubierta de la cual se extrajeron 14 paquetes de diferentes formas y tamaños conteniendo cannabis sativa (marihuana), dando un peso total de 10 kilos y 350 gramos.

El magistrado interviniente dispuso el secuestro del estupefaciente, como así también de la camioneta y cuatro celulares. A su vez, que los tres involucrados quedaran detenidos. Sobre uno de ellos regía solicitud de captura activa desde el 2019.