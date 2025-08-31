Sameep Normalizó El Servicio De Agua Potable En Resistencia

Agentes de Sameep lograron restablecer hoy el funcionamiento de la Planta de Producción 2 de Barranqueras, tras una falla eléctrica que había dejado fuera de servicio una de las bombas principales de 1.800 m³/h. Gracias a las reparaciones, el servicio de agua potable comenzó a normalizarse de manera progresiva en la zona sur y centro de Resistencia.

La contingencia fue causada por la quema de un arrancador, lo que obligó a detener momentáneamente la impulsión hacia las cisternas Sur y Central. Con la reparación finalizada, la bomba volvió a operar con normalidad, garantizando el abastecimiento al Área Metropolitana del Gran Resistencia.
Desde el Directorio de Sameep destacaron el trabajo conjunto de las Gerencias de Electromecánica y Producción, que permitió dar una respuesta rápida y efectiva ante el inconveniente.
El gerente general, Ing. Edgardo Altamirano, aseguró: “El objetivo es tener todas las instalaciones en condiciones para ofrecer una mejor calidad del recurso tratado y actuar con rapidez ante cualquier contingencia para que no se resienta el servicio”.
Por su parte, el gerente de Electromecánica, Ing. Mario Moreira, remarcó: Destacamos el compromiso de los trabajadores, que realizan todo tipo de tareas para que cada hogar chaqueño cuente con agua potable. Apelamos también al uso responsable del recurso, para evitar el derroche y asegurar el abastecimiento a todos los usuarios”.
Con estas acciones, Sameep reafirma su compromiso de brindar un servicio esencial de manera continua, eficiente y sostenible para los chaqueños.

