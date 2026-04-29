Un hombre recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en un techo

En la tarde de este miércoles, cerca de las 15, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un incidente ocurrido en un predio de avenida Castelli al 3200.

La alerta inicial, recibida a través de servicios de emergencia, indicaba un presunto incendio en un local comercial mayorista.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que no se trataba de un foco ígneo, sino de un accidente laboral.

Según testigos y el encargado de una obra en construcción lindante, un hombre que realizaba tareas sobre los techos tomó contacto accidental con cables de alta tensión.

Momento en el que retiraron al hombre electrificado.

La descarga eléctrica le provocó quemaduras de consideración en gran parte del cuerpo. Ante la urgencia, una ambulancia se hizo presente en el sitio y trasladó al lesionado de 28 años, hacia el hospital local para recibir atención médica especializada.

En el operativo participaron dotaciones de Bomberos, cuadrillas de la empresa de energía Secheep y personal de la comisaría jurisdiccional, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.