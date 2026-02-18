Resistencia será sede del primer Arena 1000 de Beach Handball del Chaco

La ciudad de Resistencia vivirá un hecho histórico para el deporte provincial con la realización del primer Arena 1000 de Beach Handball en el Chaco. El torneo, que forma parte del circuito argentino y otorga las últimas plazas clasificatorias a la Copa Argentina 2027, se disputará los días 20, 21 y 22 en el Polideportivo Jaime Zapata, con entrada libre y gratuita.

El presidente de la Asociación Chaqueña de Handball, Pablo Mujica, destacó la importancia del evento y explicó que el circuito Arena 1000 se desarrolla en distintas sedes del país desde diciembre, siendo esta fecha en Resistencia la última parada antes del cierre clasificatorio.

El Beach Handball, disciplina que depende de la Confederación Argentina de Handball al igual que el handball indoor y el paralímpico, posee reglas y dinámica propias. Se caracteriza por el juego sin contacto y por el espectáculo: los goles del arquero, del especialista y los lanzamientos en giro de 360 grados valen doble, al igual que los “fly”, convertidos en el aire. En caso de empate en sets, la definición se realiza mediante el sistema de “shot out”, una modalidad dinámica que suma atractivo para el público.

Argentina atraviesa un gran presente internacional en esta disciplina. El seleccionado femenino, conocido como “Las Kamikazes”, es campeón del mundo, mientras que el equipo masculino viene consolidando su crecimiento y recientemente logró la clasificación a un nuevo Mundial tras su participación en el certamen continental.

En lo deportivo, el torneo contará con la participación de 25 equipos provenientes de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Córdoba y Entre Ríos. Se competirá en cuatro ramas: juveniles y adultos, tanto en femenino como en masculino. Entre los equipos confirmados se encuentran seleccionados provinciales y clubes que vienen de disputar la Copa Argentina, lo que eleva el nivel competitivo del certamen.

Chaco estará representado por Salesianos en las cuatro categorías, Chaco Forever en juveniles femeninos y el Club Fontana en juveniles y adultos masculinos.

Debido a la magnitud del torneo y la cantidad de equipos, fue necesaria la construcción de una segunda cancha de arena en el predio del Jaime Zapata. La obra se concretó con el acompañamiento de Vialidad Provincial, lo que permitirá que ambas canchas funcionen dentro del mismo complejo y optimicen la logística del evento.

Se estima la presencia de alrededor de 350 personas entre jugadores, entrenadores, árbitros, delegados y personal técnico, a lo que se sumará el público local. Los partidos se disputarán de 9 a 13 y de 16 a 20:30 horas durante las tres jornadas.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño, Lotería Chaqueña, la Municipalidad de Resistencia y distintas áreas del Gobierno provincial que colaboran en la logística y el desarrollo del evento.

El Arena 1000 no solo representa una competencia de alto nivel, sino también una oportunidad para que el público chaqueño conozca y disfrute de un deporte que le ha dado grandes alegrías al país a nivel mundial. Además, desde enero se dictan clases gratuitas de Beach Handball en el Parque 2 de Febrero, iniciativa que busca fortalecer el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Con expectativas altas y equipos de primer nivel, Resistencia se prepara para vivir un fin de semana a puro espectáculo deportivo.