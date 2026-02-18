Confirmado: Diputados tratará este jueves la reforma laboral

El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, convocó para este jueves, a las 14, la sesión en la que se tratará el proyecto de reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado.

En paralelo, se lleva a cabo el debate del proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara Baja, en el que debe salir el dictamen que llegará al recinto.

Horas antes, un grupo de diputados de distintos bloques había solicitado formalmente la convocatoria para las 14 de este jueves, para tratar el proyecto de reforma laboral.

El pedido de sesionar este jueves está firmado por el oficialista Gabriel Bornoroni, el peronista Germán Martínez, entre otros.

EL OFICIALISMO CEDIÓ, Y RETIRÓ EL ARTÍCULO DE LAS LICENCIAS MÉDICAS

El diputado de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó que se va a eliminar el polémico artículo sobre las licencias médicas del proyecto de reforma laboral.

«Vamos a retirar el artículo 44 de la ley y del dictamen que vamos a estar pasando para la firma. Por lo tanto, se mantendría el artículo 208 de la 20.744. Hemos hablado con los distintos bloques y hemos llegado a esta conclusión. Necesitamos que los argentinos tengan una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores. Solamente con trabajo vamos a salir adelante», sostuvo.

LA CGT INICIA EL PARO

Con la convocatoria a la sesión legislativa, la Confederación General del Trabajo (CGT) concretará este jueves el paro nacional por 24 horas, en rechazo total al proyecto.

Asimismo, la central obrera anunció que judicializará la norma en caso de que se apruebe.