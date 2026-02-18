Preocupación en el sector cárnico por la caída en las ventas y la suba sostenida de precios

El comerciante del rubro cárnico Juan Barboti advirtió que las ventas en carnicerías vienen registrando una merma sostenida, situación que atribuyó directamente a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

“Bajaron las ventas en todo lo que es carnicería, y es pura y exclusivamente por el bolsillo de la gente”, explicó. Según detalló, el encarecimiento de la carne vacuna continuará en los próximos meses, especialmente al finalizar la etapa de producción de ganado a campo natural.

Barboti señaló que actualmente los precios se mantienen “relativamente normales” mientras hay disponibilidad de ganado alimentado en condiciones naturales. Sin embargo, entre mayo y noviembre los valores podrían incrementarse, ya que los productores deberán recurrir a sistemas de alimentación a corral, lo que encarece los costos.

Ante este escenario, el consumo muestra cambios en los hábitos. “La gente se pasa al pollo y al cerdo”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el pollo registra un aumento sostenido en su demanda año tras año, mientras que el cerdo dejó de ser un producto asociado únicamente a fechas festivas como Navidad o Año Nuevo para incorporarse al consumo cotidiano, impulsado por una diferencia de precios significativa respecto a la carne vacuna.

En cuanto al mercado externo, Barboti confirmó que las exportaciones continúan activas y que China se mantiene como el principal comprador de carne argentina, con volúmenes importantes. También señaló que frigoríficos locales avanzan en acuerdos para sostener envíos a otros destinos como Estados Unidos y la Unión Europea.

No obstante, advirtió sobre una problemática estructural: la reducción del stock ganadero. “Hay entre 10 y 12 millones menos de cabezas de ganado en la Argentina”, indicó, lo que también presiona sobre la oferta y los precios internos.

Por otra parte, manifestó preocupación por la falta de lluvias. Si bien noviembre y diciembre fueron meses con abundante agua, las altas temperaturas aceleraron la evaporación y actualmente los campos, especialmente en zonas de loma, presentan pasturas secas y amarillentas. “Estamos necesitando lluvia”, subrayó, a la espera de precipitaciones pronosticadas para los próximos días.

En este contexto, el referente del sector no dudó en afirmar que la carne continuará aumentando, en un escenario marcado por menor oferta, demanda externa firme y un consumo interno condicionado por el bolsillo.