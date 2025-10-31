Palabras previas al debut: Villa San Martín vuelve al ruedo

Villa San Martín cuenta las horas para el debut en la Liga Argentina de Básquet, donde recibirá a Independiente de Santiago del Estero, el viernes a las 22 en el estadio de la calle Saavedra.

Ante esto, Ricardo Siri, presidente del club, auguró que hay «ilusión y esperanza», como cada inicio de temporada, y a la espera de lo que presente el experimentado Eduardo Japez como nuevo entrenador del Tricolor.

En análisis sobre el plantel, el único agregado al cuerpo técnico fue Segio Ruberto, que actuará dentro de las facultades logísticas y la atención del grupo. Respecto a los que saltan a la cancha, Siri afirmó que «se agregaron jugadores de buen nivel». Asimismo, se mantuvo la columna del plantel, con varias renovaciones, entre ellas, los referentes del equipo, siendo Vieta, Simondi y Martin, los primeros en asegurar su lugar.

Ricardo Siri, presidente de Villa San Martín.

Para el presupuesto que demandará la competencia, el mandamás Tricolor se sinceró y dijo que «va a estar peleado, vamos cubriendo los aspectos de la economía del club, pero con gestión, y más sponsors, la vamos a pelear» , sostuvo.

Una de las novedades para la temporada presente será la adhesión de una retribución económica de Básquet Pass hacia los clubes, lo cual antes no existía. Esto es, lo bien conocido, como derechos de imagen o televisación, en los que la empresa encargada de la transmisión de los partidos abonará un determinado a los clubes, los principales actores.

Al cierre, Siri confesó haberle dado vía libre al entrenador para el armado del equipo. «Él proponía, las negociaciones las hacía yo», contó, y destacó que «cada propuesta o jugador que pedía, el entrenador te daba con fundamentos y estadísticas». También la alternativa, por si era muy costoso».

Por último, el presidente de Villa San Martín invitó a las familias chaqueñas a asistir al partido inaugural de la Liga Argentina de Básquet, en el que habrá una noche con sorpresas disponibles para el público.