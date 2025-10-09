Resistencia: secuestraron un auto y detuvieron a un sospechoso por un violento robo a mano armada

Personal de la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, realizó este miércoles dos allanamientos simultáneos en Resistencia en el marco de una causa por robo a mano armada, ocurrido el pasado 27 de septiembre en el domicilio de una empleada doméstica paraguaya, de 61 años, identificada como Ramona Mareco Navarro.

El hecho se registró alrededor de las 2:40 de la madrugada, cuando tres hombres encapuchados y vestidos de negro, dos de ellos armados, irrumpieron violentamente en una vivienda ubicada en José María Paz al 1100. Los delincuentes maniataron a la víctima con un cable y le exigieron dinero. Luego de revolver la casa, se alzaron con $550.000 en efectivo, 4.500 dólares, 75.000 guaraníes, un revólver calibre .38 marca Smith & Wesson, un teléfono Samsung A01, joyas de oro, un secador de cabello y un mate de plata, entre otros objetos personales.

Tras una minuciosa investigación —que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas y análisis fílmicos— los agentes lograron identificar un automóvil Chevrolet Corsa (dominio HXH342) como el vehículo utilizado por los autores del robo. El rodado fue localizado este miércoles en inmediaciones de calle Ameri y La Rioja, frente a un taller mecánico.

Por disposición de la magistratura interviniente, se procedió al secuestro del vehículo y a la detención de Luis Alberto Hermosa, señalado como uno de los principales sospechosos. En el lugar también fue notificado Lautaro Hermosa, quien fue demorado por entorpecer el procedimiento policial.

Durante los allanamientos, el personal secuestró una campera inflable negra, un par de guantes y una linterna del mismo color, un porta chip, un enjuague bucal, y dos hierros utilizados como adaptadores para acelerar vehículos, debido a una discapacidad motriz del detenido.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N°1, con intervención del Equipo Fiscal N°13, y estuvieron a cargo del comisario principal Marcelo Fabián Leites (División Delitos Contra la Propiedad) y el comisario principal Raúl Ricardo Pelizardi (Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana).