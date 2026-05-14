Importante operativo antidrogas en Tres Isletas: secuestran cocaína, marihuana, vehículos y dinero en efectivo

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli llevaron adelante un importante operativo antidrogas en la localidad de Tres Isletas, que culminó con el secuestro de cocaína, marihuana, vehículos, dinero en efectivo y la detención de cuatro personas.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea entre las 21 horas de ayer y las 2:30 de la madrugada de hoy, bajo directivas del Juzgado de Garantías de Juan José Castelli y con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según se informó, los allanamientos fueron el resultado de una investigación previa vinculada a presuntas actividades de comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la localidad.

Drogas fraccionadas y elementos de comercialización

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un inmueble ubicado entre avenida Vicente López y calle Paraná, donde los agentes hallaron una importante cantidad de cocaína y marihuana ya fraccionada para su presunta venta al menudeo.

Durante la requisa, el personal policial secuestró más de 117 gramos de cocaína distribuidos en 414 envoltorios listos para su comercialización, además de más de 270 gramos de marihuana entre bochitas y trozos compactos.

También fueron incautadas balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares, equipos de comunicación, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias, anotaciones consideradas de interés para la causa y más de 800 mil pesos en efectivo.

Los investigadores sospechan que gran parte de los elementos secuestrados eran utilizados para la distribución y venta de estupefacientes en la zona.

Vehículos secuestrados y detenidos

En el marco del operativo, los efectivos además procedieron al secuestro de dos motocicletas y un automóvil que, según las primeras hipótesis de la investigación, serían utilizados para el traslado y comercialización de drogas.

Como resultado de las diligencias fueron aprehendidas cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Asimismo, la Fiscalía interviniente dispuso avanzar con pedidos de captura para otros dos sospechosos que también estarían vinculados a la organización investigada.

Intervención de divisiones especializadas

En los procedimientos participaron efectivos especializados pertenecientes a distintas divisiones antinarcóticos del interior provincial, quienes trabajaron de manera coordinada bajo supervisión judicial y policial.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el operativo demandó varias horas de trabajo debido a la cantidad de elementos secuestrados y al análisis realizado en cada uno de los inmuebles inspeccionados.

En uno de los domicilios allanados también se detectó la presencia de menores de edad, por lo que se dio inmediata intervención a organismos de protección integral para resguardar la situación de los niños presentes.

Desde la fuerza destacaron la importancia de este tipo de operativos para combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de comercialización de drogas en el interior provincial.