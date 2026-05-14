Investigan quién disparó ocho veces desde un automóvil en movimiento

Efectivos de la División Delitos contra las Personas investigan un episodio registrado este miércoles a la madrugada en la zona sur de Resistencia, donde se habrían efectuado disparos de arma de fuego desde un automóvil en movimiento.

La intervención policial se originó tras la difusión de un video en un portal de noticias local, en el que se observa el paso de un vehículo blanco y se escuchan detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego.

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Ante esta situación, el personal policial se trasladó hasta inmediaciones de Pasaje Dodero al 2050, donde entrevistó a vecinos de la zona. No se registraron personas lesionadas ni daños denunciados.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, que procedió al secuestro de ocho vainas servidas calibre 9 milímetros.

Asimismo, se realizó un amplio relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar el vehículo involucrado y avanzar en la investigación. Las diligencias continúan para esclarecer el hecho.