Lista 503 En Miraflores: “Los Que Destruyeron El Chaco Ahora Vienen A Prometer Lo Que Nunca Cumplieron” Dijo Silvana Schneider

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron este miércoles en la localidad de Miraflores acompañados por Leandro Zdero, quien pidió a los chaqueños, una vez más, “defender en las urnas, el cambio iniciado en 2023”.

En su mensaje, Leandro Zdero fue contundente: “El 26 de octubre no se elige solo una lista, se elige un rumbo. Vamos a decidir si continuamos con un Chaco que avanza en orden, transparencia y trabajo, o si volvemos al pasado de corrupción, abandono y promesas incumplidas”, sostuvo.

Recordó los años de desmanejo y afirmó que su gestión está revirtiendo la herencia recibida. “Nos dejaron una provincia endeudada, con obras paralizadas y un Estado tomado por la corrupción. Hoy estamos ordenando las cuentas, reactivando la obra pública y devolviendo dignidad a los chaqueños. No vamos a permitir que vuelvan los que usaron la política para enriquecerse a costa del pueblo”, enfatizó.

Zdero también remarcó: “Durante 16 años se hicieron los distraídos mientras la droga avanzaba en los barrios. Nosotros tomamos la decisión de enfrentar el problema de verdad. No voy a transar con las mafias ni mirar para otro lado. El Chaco necesita un Estado firme que proteja a las familias y no a los delincuentes”, señaló.

Asimismo, destacó el compromiso del gobierno con la educación y la producción: “Estamos recuperando la cultura del trabajo, el esfuerzo y la educación como motor de progreso. Queremos que cada joven chaqueño tenga la oportunidad de formarse y quedarse en su tierra. Y acompañamos a los productores que, con sacrificio, hacen crecer la economía de la provincia”, expresó.

Finalmente, subrayó los avances en infraestructura logrados sin endeudar a la provincia: “Gestionamos con responsabilidad. Conseguimos los fondos para terminar el acueducto y avanzar con rutas estratégicas sin comprometer las finanzas del Chaco. Los recursos se usan donde deben usarse, y eso es lo que debemos cuidar”, aseguró.

“Los cambios duelen, pero si ya tocamos fondo y tenemos la posibilidad de salir adelante, no tiremos por la borda el esfuerzo de todos los argentinos. El 26 de octubre reafirmemos este camino y sigamos construyendo el Chaco que nos merecemos”, concluyó Zdero.

Silvana Schneider: “Hay que defender el proceso iniciado en 2023”

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, aseguró que su objetivo será defender los intereses de todos los chaqueños en el Congreso. “Mi trabajo será defender al Chaco y garantizar un trato justo, equitativo e igualitario”, señaló. Pidió además a la militancia “recorrer cada casa” para consolidar el cambio iniciado en 2023. “Nos costó lágrimas dar vuelta la página del pasado, pero hoy tenemos un gobernador que está poniendo de pie al Chaco. Hay que defender este proceso y no permitir que vuelvan quienes sumieron al Chaco en la corrupción y la pobreza”, afirmó.

Glenda Seifert: “Vayamos a votar por la dignidad del pueblo chaqueño”

La intendente de Pampa del Indio y candidata a diputada nacional, Glenda Seifert, destacó los avances logrados por esta gestión en El Impenetrable, tras años de postergación. “Durante 16 años se robaron la plata de los chaqueños, y hoy tenemos un gobernador que la devuelve en obras y progreso. Este 26 de octubre vayamos a votar a la lista 503 para defender el cambio y que nunca más nos manejen los que compraban la dignidad del pueblo con un bolso de mercadería”, expresó.

Sebastián Lazzarini: “Tenemos que apoyar al gobernador Zdero que está transformando la provincia”

El candidato a senador nacional y actual legislador provincial, Sebastián Lazzarini, valoró el esfuerzo de la militancia y llamó a sostener el proyecto que encabeza el gobernador. “El 26 de octubre hay que defender en las urnas lo que comenzó en septiembre del 2023. Este gobernador cumple, gestiona y está cambiando la provincia”, finalizó.