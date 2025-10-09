Resistencia: detuvieron a un joven por un violento robo en la avenida Edison

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles al mediodía en Resistencia, acusado de participar en un violento robo ocurrido la semana pasada sobre la avenida Edison, donde una mujer resultó gravemente herida tras caer de su motocicleta.

El hecho se registró el 2 de octubre, alrededor de las 12:15, cuando Natalia Romina Gauna (41) y su hija Camila Irupe Barbetti Gauna (24) circulaban en moto por Edison, entre calles 9 y 10, y fueron interceptadas por una pareja a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca. Los asaltantes —una mujer con campera amarilla y un hombre con camiseta de For Ever y bermuda blanca— arrebataron un teléfono iPhone 15 negro a la joven, que perdió el control del rodado y cayó al pavimento, golpeándose la cabeza. La víctima fue hospitalizada en el Sanatorio Chaco, donde permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Tras una investigación de la División Delitos Contra las Personas, el 6 de octubre fueron detenidos Maira Elizabeth Romero (23) y Matías Aguirre (22), sindicados como los presuntos autores del robo. En el operativo se secuestró la motocicleta utilizada en el hecho y el teléfono sustraído.

En la continuidad de las pesquisas, personal de la Comisaría 14ª Metropolitana detuvo este miércoles 8 de octubre a Maximiliano Javier Romero (23), también implicado en la causa. La Fiscalía Nº 13, a cargo del Dr. Víctor Recio, ordenó su notificación de aprehensión e identificación, y dispuso que las actuaciones sean remitidas junto a los detenidos a los estrados judiciales en las próximas horas.