Resistencia: recuperan una moto robada tras un choque y buscan a un prófugo armado

La División Sustracción Vehicular esclareció el hurto de una Honda Falcon 400 CC denunciado días atrás. En el operativo resultó herido un sospechoso y otro escapó con un arma de fuego.

Un intenso operativo de la División Sustracción Vehicular del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana permitió recuperar una motocicleta Honda NX4 Falcon 400 CC robada el 9 de septiembre en pleno centro de Resistencia. El rodado, de color gris , había sido sustraído en calle La Rioja al 100 cuando su dueño, Gustavo Luis Iberi (61), la dejó estacionada con traba de manubrio.

Choque que destapó el caso

La clave para resolver el hecho se dio el 15 de septiembre, cerca de las 23, cuando un accidente de tránsito en la intersección de Carrasco y Fortín Wanner, Villa Libertad, alertó a las autoridades. En el siniestro participaron una camioneta Chevrolet S10 y una moto Honda Falcon sin patente en la que viajaban dos hombres.

Uno de ellos escapó corriendo tras el impacto, mientras que el otro —identificado como Renzo Iván Argañaraz (20)— fue trasladado al hospital con traumatismo facial, de antebrazo y un traumatismo encefalocraneano leve, permaneciendo en observación.

Un arma de fuego y una fuga

Testigos relataron que, tras la colisión, el acompañante que huyó —a quien llamaron “Alan”— dejó caer un revólver calibre .38, que rápidamente recogió antes de continuar su fuga. Incluso una mujer que conducía una Chevrolet Meriva color gris habría facilitado su escape. El prófugo presentaba lesiones en la cabeza producto del choque.

Antecedentes y encubrimiento

Al verificar la moto, los agentes confirmaron que coincidía con el rodado denunciado por Iberi y que tenía pedido de secuestro por hurto. La Fiscalía Nº 6 ordenó notificar a Argañaraz en libertad bajo la causa de “supuesto encubrimiento”, mientras el vehículo quedó a disposición de la Comisaría Segunda Metropolitana.

Fuentes policiales detallaron que Argañaraz posee un frondoso prontuario con causas por robos a mano armada y lesiones, e incluso estaría vinculado a episodios resonantes: el asalto en el que resultó herido el ex subjefe de la Policía del Chaco, Omar Capomasi, y un robo a mano armada en un bar de avenida Rivadavia y Wilde, donde un cliente fue baleado y despojado de una importante suma de dinero.

Continúa la búsqueda

La policía mantiene un amplio operativo para dar con “Alan”, el hombre que huyó con el arma de fuego. Las tareas investigativas siguen en marcha para identificar y detener al segundo implicado y esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos.