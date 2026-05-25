Extorsionaban a un adolescente de 16 años para sacarle dinero: hay un detenido

Un hombre fue detenido este lunes por la mañana, en Resistencia, acusado de hostigar y amenazar a un adolescente de 16 años para exigirle dinero mediante transferencias electrónicas.

La denuncia fue realizada por el padre del menor ante el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.

De acuerdo con la investigación, el joven era sometido a presiones constantes por parte del sospechoso, quien lo habría obligado a transferirle cerca de 300 mil pesos en distintas operaciones.

La situación salió a la luz cuando la familia detectó el hostigamiento y decidió acudir a la Policía.

Además, en una ocasión, el acusado tomó el teléfono celular del adolescente durante algunos minutos para eliminar conversaciones, comprobantes de transferencias y otros elementos que podían comprometerlo.

Sin embargo, los investigadores lograron recuperar parte de las pruebas y reconstruir los movimientos vinculados al caso.

Con esos elementos, efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo al 700, donde demoraron al principal sospechoso y a otro familiar.

Finalmente, el hombre quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Octava de Resistencia, mientras avanza la causa judicial por las amenazas y el hostigamiento denunciado.