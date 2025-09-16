Tragedia en San Bernardo: una niña de tres años murió tras ser atropellada

Una niña de tres años perdió la vida en la noche del lunes en la localidad de San Bernardo, tras ser atropellada por un automóvil en calle 20 de Junio, entre Maipú y Menem Junior.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50, cuando un Toyota Corolla blanco, conducido por una docente de 33 años, identificada como Gisela Najul, embistió a la pequeña que caminaba por la zona.

De inmediato se hizo presente una ambulancia a cargo del doctor Raúl Arbuelo, quien constató que la menor ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Bernardo, junto al equipo fiscal N° 1, a cargo de la doctora Gisela Oñuk, y personal del Gabinete Científico, quienes realizaron las pericias correspondientes. También se hicieron presentes jefes policiales de la zona para supervisar el operativo y resguardar el lugar del siniestro.

La causa fue caratulada como “supuesta actuación por accidente de tránsito fatal” y continúa bajo investigación.