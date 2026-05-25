La Escondida celebró el 25 de Mayo con un multitudinario locro comunitario y actividades tradicionales

La comunidad de La Escondida vivió una verdadera fiesta popular durante los festejos por el 25 de Mayo, con una jornada cargada de tradición, cultura y participación familiar en el Parque Acceso de la localidad.

El evento fue encabezado por el intendente Alfredo Caballero y tuvo como principal atractivo el primer Gran Locro Comunitario, una propuesta que reunió a vecinos y familias en torno a las celebraciones patrias.

“Vivimos una jornada histórica”, expresó el jefe comunal al destacar la masiva convocatoria y el espíritu de unidad que marcó toda la actividad.

La celebración incluyó distintas expresiones tradicionales y culturales, entre ellas una cabalgata, carreras de sortija y presentaciones de artistas locales que aportaron música y color a la jornada.

Durante todo el encuentro predominó un clima festivo y de compañerismo, donde vecinos de distintas edades compartieron actividades vinculadas a las raíces y costumbres populares argentinas.

Desde el municipio remarcaron que cada una de las propuestas buscó fortalecer el sentido de pertenencia y generar espacios de encuentro comunitario.

“Cada momento reflejó el espíritu de nuestra comunidad: el acompañamiento, el encuentro y la alegría de celebrar juntos nuestras raíces”, señalaron desde la organización.

Finalmente, Caballero agradeció a los vecinos y a todos los que colaboraron para concretar la celebración y ratificó el compromiso de seguir impulsando actividades que mantengan vivas las tradiciones locales y fortalezcan la unión del pueblo.