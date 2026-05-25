Con nuevos rastrillajes en Puerto Tirol, intensifican la búsqueda de Axel González

La búsqueda de Axel González continúa con un importante despliegue policial en Puerto Tirol y sectores aledaños, donde este lunes se realizaron nuevos rastrillajes terrestres, sobrevuelos con drones y recorridas preventivas para intentar dar con el joven desaparecido entre de la noche del sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de mayo.

La Policía informó que los trabajos se concentraron en distintos puntos considerados clave para la investigación, incluyendo zonas de monte, lagunas y sectores de difícil acceso, donde los equipos realizaron tareas de desmalezado y limpieza para facilitar el avance de los operativos.

Además de los rastrillajes a pie, personal especializado de Búsqueda de Personas recorrió distintos barrios y puntos estratégicos de Puerto Tirol realizando verificaciones y relevamientos.

Uno de los apoyos centrales del operativo fue el uso de drones pertenecientes a la Dirección General de Inteligencia Criminal, que efectuaron sobrevuelos para ampliar el monitoreo aéreo y detectar posibles indicios en áreas complejas.

Del procedimiento participan efectivos de múltiples divisiones policiales, entre ellas Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, Canes, Inteligencia Criminal, Zona Metropolitana y la División Búsqueda de Personas.

Desde la Policía aseguraron que mientras avanza la investigación, se mantienen activos los operativos en terreno y continúan trabajando sobre distintas líneas para intentar establecer el paradero de Axel González.