Quién tiene libros viejos en casa tiene un tesoro: por qué y para qué sirven
Muchas veces heredamos viejos libros de la familia o tenemos muchos sin uso que solo se acumulan en el mueble del living. Si quieres tener más espacio y darle una nueva vida, te traemos la solución perfecta: convertí tus libros en un tesoro del reciclaje. ¿Cómo y por qué?
Los libros viejos muchas veces terminan arrumbados en estantes, cajas húmedas o incluso en la basura. Sin embargo, en el mundo del reciclaje y la decoración, tener libros antiguos en casa puede convertirse en un verdadero tesoro. Ya sea por su valor cultural, su potencial decorativo o su capacidad de transformarse en objetos únicos, si están en desuso son una tendencia dentro del reciclaje creativo y el DIY (hazlo tú mismo).
¿Por qué los libros viejos son un tesoro y para qué sirven?
Los libros antiguos tienen un valor histórico y cultural, pues algunos títulos descatalogados o primeras ediciones pueden alcanzar cifras sorprendentes en ferias de coleccionistas y librerías de usado. También tienen una estética vintage, ya que un libro con tapas desgastadas, tipografía antigua y páginas amarillentas aporta un aire retro perfecto para la decoración hogareña.
Además, puedes contribuir al reciclaje. En lugar de desecharlos, reciclarlos y darles otro uso, extiende su vida útil y ayuda a reducir residuos de papel. En este sentido puedes usarlos como:
- Decoración: se usan como soporte para lámparas, bases de mesas o simplemente apilados para dar un estilo rústico.
- Manualidades: hojas convertidas en flores de papel, móviles o collages artísticos.
- Organización: tapas duras reutilizadas como cuadernos, diarios o álbumes de fotos, e inclusive otro uso secreto.
Reciclaje: convertí ese libro viejo en un escondite secreto
Uno de los usos más ingeniosos y populares es transformarlos en un escondite secreto dentro del libro. Una manualidad sencilla que aporta seguridad y un toque misterioso a cualquier biblioteca. Esta idea se utiliza desde hace décadas en distintos hogares, porque un objeto de este tipo no genera sospechas. Para ponerte manos a la obra deberás conseguir algunos materiales de fácil acceso:
- Un libro viejo de tapa dura.
- Regla y lápiz.
- Cutter o bisturí.
- Cola vinílica o pegamento en barra.
- Pincel.
El procedimiento para reutilizar un libro y ocultar objetos es sencillo, pero requiere paciencia. Primero elegí el libro adecuado, mejor si tiene más de 300 páginas y tapas firmes.
Marca el rectángulo interior, es decir, deja un margen de al menos 2 cm desde los bordes para darle firmeza. Ahora recorta las páginas con cuidado con el cutter, retirando de a poco para formar un hueco. Pega los bordes internos con cola vinílica para que no se despeguen las hojas y deja secar con un peso encima para que cierre perfectamente. ¡Y listo! Ya tienes un escondite secreto para guardar dinero, llaves, joyas u objetos personales
Más allá del valor que aportan, los libros viejos ofrecen la posibilidad de darles una segunda vida. Reciclarlos no solo embellece el hogar, también es una forma práctica de cuidar el medioambiente. Y con ideas originales como el escondite secreto en su interior, se transforman en piezas útiles muy originales.