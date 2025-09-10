Resistencia: recuperan elementos robados y detienen a un sospechoso

Resistencia, 10 de septiembre de 2025. – Personal de la Comisaría Segunda Metropolitana logró recuperar una serie de elementos robados y detener a un hombre de 32 años, identificado como Marcos Francisco Toledo, en el marco de una causa por robo que tuvo como víctima a una mujer de 61 años.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Concepción del Bermejo y Santa Clara de Asís, donde efectivos del Servicio Externo policial realizaron distintas averiguaciones que permitieron ubicar los objetos sustraídos. Los mismos se encontraban ocultos en cercanías de una construcción precaria y deshabitada.

Entre los bienes recuperados se destacan un termotanque marca Philco de 28 litros, una miniprocesadora Yelmo con su caja, rosarios, dijes y prendedores de plata, además de diversos objetos de valor simbólico y religioso, como una estatuilla de ángel y portadijes con imágenes del Papa Francisco. También se recuperaron cortinas, carteras, un saco de paño y artículos de bronce.

Todos los elementos fueron secuestrados bajo acta judicial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

La damnificada, identificada como María Elizabeth Imfeld, había denunciado el robo días atrás. Con la aprehensión de Toledo y la recuperación de los bienes, la investigación continúa para determinar si hubo otras personas involucradas en el ilícito.