Resistencia: recuperan elementos robados y detienen a un sospechoso

WhatsApp Image 2025-09-10 at 20.09.40 (1)

Resistencia, 10 de septiembre de 2025. – Personal de la Comisaría Segunda Metropolitana logró recuperar una serie de elementos robados y detener a un hombre de 32 años, identificado como Marcos Francisco Toledo, en el marco de una causa por robo que tuvo como víctima a una mujer de 61 años.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Concepción del Bermejo y Santa Clara de Asís, donde efectivos del Servicio Externo policial realizaron distintas averiguaciones que permitieron ubicar los objetos sustraídos. Los mismos se encontraban ocultos en cercanías de una construcción precaria y deshabitada.

Entre los bienes recuperados se destacan un termotanque marca Philco de 28 litros, una miniprocesadora Yelmo con su caja, rosarios, dijes y prendedores de plata, además de diversos objetos de valor simbólico y religioso, como una estatuilla de ángel y portadijes con imágenes del Papa Francisco. También se recuperaron cortinas, carteras, un saco de paño y artículos de bronce.

Todos los elementos fueron secuestrados bajo acta judicial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

La damnificada, identificada como María Elizabeth Imfeld, había denunciado el robo días atrás. Con la aprehensión de Toledo y la recuperación de los bienes, la investigación continúa para determinar si hubo otras personas involucradas en el ilícito.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.59.47

Presidencia de la Plaza: detienen a un joven con cocaína y más de un kilo de marihuana

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.34.39

Machagai: detienen a “Cota” Padrón, acusado de atacar a su ex pareja

WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.07.11

Violencia de género en Machagai: una joven sufrió cortes en el rostro tras ser atacada por su ex pareja

Te pueden interesar

542748936_18318743653243095_2108720537938374439_n

Fontana: el programa “Muni en Acción” llegó al merendero “Esperanza”

WhatsApp Image 2025-09-10 at 20.09.40 (1)

Resistencia: recuperan elementos robados y detienen a un sospechoso

545523277_1366290432166294_7765139173782875828_n

Las Breñas: alumnos participaron de una charla de educación vial en Pampa del Zorro

546629486_1116562643950986_8088407437016583571_n

Charata celebró el Día del Maestro con un emotivo homenaje en la Plaza Sarmiento

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.59.47

Presidencia de la Plaza: detienen a un joven con cocaína y más de un kilo de marihuana