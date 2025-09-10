Las Breñas: alumnos participaron de una charla de educación vial en Pampa del Zorro

Las Breñas, 9 de septiembre de 2025. – En el marco de sus acciones de concientización ciudadana, la Municipalidad de Las Breñas, a través de la Dirección de Tránsito, desarrolló una charla de Educación Vial en la Escuela de Educación Primaria N° 286 “Eva Inés Serra”, ubicada en el Paraje Pampa del Zorro.

La actividad contó con la participación de docentes, directivos y alumnos, quienes recibieron con entusiasmo la propuesta. El objetivo central de la jornada fue promover conductas responsables en la vía pública, generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y contribuir a la prevención de accidentes.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de un plan integral de trabajo que busca fortalecer la educación vial desde temprana edad, entendiendo que la formación de los más pequeños es clave para lograr comunidades más seguras en el futuro.

“El compromiso de nuestra gestión es seguir trabajando junto a las instituciones educativas para que cada niño y niña aprenda el valor del respeto en la vía pública y se convierta en un agente multiplicador dentro de su familia y su barrio”, señalaron desde la comuna.

Con esta propuesta, la Municipalidad reafirma su compromiso con la educación y la seguridad vial, pilares fundamentales para el bienestar de todos los breñenses.