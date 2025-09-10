Fontana: el programa “Muni en Acción” llegó al merendero “Esperanza”

542748936_18318743653243095_2108720537938374439_n

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva edición del programa “Muni en Acción”, que en esta oportunidad se desarrolló en el merendero “Esperanza” del barrio Banderas Argentinas.

Por disposición del intendente Fernando Cuadra, la jornada incluyó la prestación de servicios de salud, entre ellos obstetricia, odontología y enfermería, además de actividades recreativas destinadas a toda la familia.

La iniciativa contó con la participación del Centro Integrador Comunitario “Darío Montiel” y de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, quienes acompañaron las tareas realizadas en el lugar.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo del programa es acercar servicios esenciales y acompañar a los vecinos en distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo el trabajo territorial y el contacto directo con la comunidad.

