Resistencia recibió la travesía de la integración

WhatsApp Image 2025-11-06 at 09.01.55 (1)

La Municipalidad de Resistencia, acompañada por el Instituto del Deporte Chaqueño, recibió este miércoles con honores a un deportista paralímpico que se encuentra realizando una travesía de 2000 kilómetros en silla de ruedas que se inició en Buenos Aires y viene de pasar por Formosa.

Luego de pasar por Resistencia, Aníbal Coco Urbano continuará su camino por la Ruta 11 hasta llegar a su ciudad de origen: Mar del Plata.

Recibido por las autoridades, el protagonista contó que es la décima oportunidad en que realiza una acción de estas características; destacanco: “Esta es una aventura que busca sensibilizar a las autoridades de gobierno sobre la importancia de hacer ciudades accesibles, la superación de barreras arquitectónicas y la realización a través del deporte”.

“También otra finalidad es la difusión del deporte en silla de ruedas, para disfrutar de los beneficios espirituales, físicos y mentales que tiene el deporte”, agregó.

Esta es la décima Travesía de la Integración que realiza este deportista con basta experiencia nacional e internacional. “Formosa y Chaco eran las únicas provincias que no había visitado, ahora ya hice todo”, subrayó.

El cronograma prevé un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros diarios; los que ahora lo llevarán rumbo a Santa Fé para luego seguir bajando hacia su destino final.

“Ya hice desde la Quiaca hasta la Antártida, soy numererio de la Fuerza Aérea así que también hive desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, y esta es un pre Malvinas; porque considero que Argentina no termina en el Átlántico, sino que sigue hasta Malvinas”, sentenció Urbano.

Quienes tengan intención de hacerlo, pueden seguir el viaje en las redes sociales a su nombre.

 

Más Noticias

576817040_1155211440045957_8163924360166646632_n

Margarita Belén suma una nueva propuesta deportiva: comenzaron las clases de handball en el Club Juventud

575176790_1261348709365958_4735351712972206964_n

Avanzan las obras de bacheo y pavimentación en Castelli con recursos municipales

223b5807-b392-4598-8794-1c5971af36a0

Avanza La Construcción De Un Nuevo Edificio Cultural Y Educativo En Barranqueras

Te pueden interesar

576817040_1155211440045957_8163924360166646632_n

Margarita Belén suma una nueva propuesta deportiva: comenzaron las clases de handball en el Club Juventud

WhatsApp Image 2025-11-06 at 09.01.55 (1)

Resistencia recibió la travesía de la integración

CS

Nuevo programa de la UNNE promueve la integración y participación de sus graduados

575176790_1261348709365958_4735351712972206964_n

Avanzan las obras de bacheo y pavimentación en Castelli con recursos municipales

223b5807-b392-4598-8794-1c5971af36a0

Avanza La Construcción De Un Nuevo Edificio Cultural Y Educativo En Barranqueras