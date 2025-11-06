Resistencia recibió la travesía de la integración

La Municipalidad de Resistencia, acompañada por el Instituto del Deporte Chaqueño, recibió este miércoles con honores a un deportista paralímpico que se encuentra realizando una travesía de 2000 kilómetros en silla de ruedas que se inició en Buenos Aires y viene de pasar por Formosa.

Luego de pasar por Resistencia, Aníbal Coco Urbano continuará su camino por la Ruta 11 hasta llegar a su ciudad de origen: Mar del Plata.

Recibido por las autoridades, el protagonista contó que es la décima oportunidad en que realiza una acción de estas características; destacanco: “Esta es una aventura que busca sensibilizar a las autoridades de gobierno sobre la importancia de hacer ciudades accesibles, la superación de barreras arquitectónicas y la realización a través del deporte”.

“También otra finalidad es la difusión del deporte en silla de ruedas, para disfrutar de los beneficios espirituales, físicos y mentales que tiene el deporte”, agregó.

Esta es la décima Travesía de la Integración que realiza este deportista con basta experiencia nacional e internacional. “Formosa y Chaco eran las únicas provincias que no había visitado, ahora ya hice todo”, subrayó.

El cronograma prevé un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros diarios; los que ahora lo llevarán rumbo a Santa Fé para luego seguir bajando hacia su destino final.

“Ya hice desde la Quiaca hasta la Antártida, soy numererio de la Fuerza Aérea así que también hive desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, y esta es un pre Malvinas; porque considero que Argentina no termina en el Átlántico, sino que sigue hasta Malvinas”, sentenció Urbano.

Quienes tengan intención de hacerlo, pueden seguir el viaje en las redes sociales a su nombre.