Margarita Belén suma una nueva propuesta deportiva: comenzaron las clases de handball en el Club Juventud

La Municipalidad de Margarita Belén puso en marcha una nueva propuesta deportiva destinada a niños y adolescentes de la comunidad: las clases de handball, que se desarrollan en el Club Juventud bajo la coordinación del profesor Michael Yeza.

La iniciativa busca ampliar la oferta deportiva local y fomentar la práctica del deporte en equipo, ofreciendo una alternativa saludable y recreativa para los jóvenes.

Las clases están organizadas por categorías: los niños de entre 5 y 10 años entrenan los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas; mientras que el grupo femenino, de 14 a 18 años, lo hace los lunes y jueves de 21 a 22.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir impulsando espacios de encuentro y actividad física para todas las edades, fortaleciendo el desarrollo deportivo y social de Margarita Belén.

 

