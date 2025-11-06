Nuevo programa de la UNNE promueve la integración y participación de sus graduados

El Consejo Superior aprobó “Soy Graduado/a de la UNNE”, una iniciativa que busca consolidar la relación institucional con los graduados, ofreciendo beneficios, espacios de participación y oportunidades de formación continua.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste aprobó en la sesión de este miércoles 5 de noviembre, el Programa «Soy Graduado/a de la UNNE». El despacho fue elaborado por la Comisión de Extensión Universitaria, Asuntos Sociales y Relaciones Interinstitucionales.

La propuesta surge del Área de Articulación con Graduados/as de la Secretaría General de Extensión Universitaria, en articulación con las Unidades Académicas y áreas de gestión de la institución.

La Universidad Nacional del Nordeste cuenta con una comunidad de graduados que representan su principal capital social y profesional en la región y el país. Se advirtió la necesidad de consolidar un espacio institucional que asegure la continuidad del vínculo con sus egresados más allá del momento de la graduación.

El programa busca generar un espacio de pertenencia donde los graduados puedan acceder a beneficios y oportunidades de desarrollo profesional y personal. Al mismo tiempo, se propone recopilar información que permita a la UNNE actualizarse en función de las necesidades de sus egresados y de la sociedad.

La iniciativa responde a la necesidad de consolidar un espacio institucional que asegure la continuidad del vínculo con los egresados más allá del momento de la graduación.

El programa se estructura en tres ejes:

Construcción de comunidad: promover la identidad de ser parte de la UNNE después de la graduación, a través de acciones que refuercen la pertenencia y el vínculo.

Beneficios y oportunidades: ofrecer descuentos en cursos de idiomas, utilización de espacio de coworking y becas para formación y actualización.

Participación: incentivar la interacción mediante la respuesta a la encuesta institucional, la participación en actividades y la integración a redes de graduados.

Actividades previstas.

El programa incluye una campaña de instalación en medios institucionales y redes sociales, y la difusión de la Encuesta de Graduados UNNE. Entre los beneficios se encuentran descuentos en cursos del Departamento de Idiomas Modernos, cursos Extender, convenios, espacios de coworking, líneas de crédito y productos financieros.

Las acciones complementarias incluyen la reactivación del curso UNNE Global – MOOC «Orientación para la vida laboral de los nuevos profesionales» (Res. 557/23), jornadas de aproximación al mundo profesional en articulación con FUNE y las Unidades Académicas, difusión del procedimiento de diploma digital (Res. 752/2025), producción de podcast y microvideos con testimoniales de graduados y el fortalecimiento de la Bolsa de Trabajo y red de referentes por Facultad.