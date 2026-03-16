Resistencia: Operativo por el “UPD” terminó con quinchos clausurados y controles en distintos puntos de la ciudad

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, la Policía del Chaco desplegó un amplio operativo preventivo en la ciudad de Resistencia en el marco de los festejos por el “Último Primer Día” (UPD), celebración tradicional de estudiantes que comienzan su último año de secundaria. El procedimiento se realizó de manera coordinada con la Dirección General de Inspecciones del Municipio, particularmente con el área de Ruidos Molestos.

El dispositivo incluyó recorridas y controles en distintos espacios que habían sido alquilados para eventos estudiantiles, con el objetivo de verificar que las celebraciones se desarrollaran en lugares habilitados y que cumplieran con las normas de seguridad vigentes.

Desde la Dirección General de Seguridad Metropolitana informaron que efectivos policiales acompañaron a inspectores municipales durante el relevamiento de varios predios utilizados para festejos. Como resultado de estas tareas se detectaron irregularidades en tres puntos de la ciudad.

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Montecarlo, donde se procedió a la clausura de un evento debido a que no contaba con autorización municipal para su realización. Los organizadores fueron notificados de la infracción correspondiente.

En tanto, sobre la Ruta Nacional N° 11, en un quincho conocido como “El Aura”, el personal constató que los asistentes ya se habían retirado y que el lugar se encontraba cerrado, por lo que se dispuso mantener vigilancia preventiva en la zona.

Otro de los controles tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 11, en el quincho “El Recreo”. Allí, inspectores municipales labraron actas de infracción y dispusieron la clausura del lugar por falta de habilitación. Además, se constató la presencia de ruidos molestos y el incumplimiento de los horarios de descanso establecidos para los vecinos.

Desde las autoridades señalaron que el operativo se desarrolló con normalidad y permitió prevenir situaciones de riesgo, garantizando el control de eventos y el cumplimiento de las normativas vigentes durante los festejos estudiantiles.