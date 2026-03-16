Villa Río Bermejito: comenzó el dictado de Inglés con respaldo de la UNNE

La localidad de Villa Río Bermejito vive un hecho significativo para su desarrollo educativo tras el inicio de las clases de Inglés con respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), una de las instituciones universitarias más importantes del nordeste argentino.

El anuncio fue realizado por el intendente Omar Reis, quien destacó que la llegada de la universidad a la localidad representa un avance importante en el acceso a la educación superior y a instancias de formación académica de calidad para jóvenes y adultos.

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa forma parte de una política orientada a ampliar las oportunidades educativas en la comunidad, acercando propuestas de formación que históricamente solo estaban disponibles en grandes centros urbanos.

Las autoridades locales remarcaron que contar con el acompañamiento de la UNNE permitirá fortalecer la capacitación de los estudiantes de la zona y generar nuevas herramientas para su desarrollo personal y laboral.

Además, destacaron el compromiso de la universidad con el interior provincial y valoraron el interés de los alumnos que decidieron iniciar esta formación en su propia localidad.

De esta manera, la gestión municipal reafirmó su objetivo de seguir promoviendo políticas públicas que impulsen la educación como motor de crecimiento y oportunidades para la comunidad de Villa Río Bermejito.