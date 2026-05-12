Desbarataron una banda que robaba y vendía motos por redes sociales en Corrientes

Cinco personas fueron detenidas en Corrientes acusadas de integrar una banda dedicada al robo y comercialización ilegal de motocicletas a través de redes sociales. Durante el operativo también secuestraron un automóvil, dinero en efectivo, celulares y herramientas utilizadas para cometer los delitos.

La investigación comenzó a partir del robo de una motocicleta Zanella ZB, que tenía pedido de secuestro y estaba siendo ofrecida para la venta online. A partir de esa información, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal organizaron una compra simulada en la zona de República del Líbano y Lamadrid.

Según informaron fuentes policiales, dos mujeres llegaron al lugar a bordo de la moto denunciada y fueron demoradas por agentes que se hicieron pasar por compradores. Al mismo tiempo, un Chevrolet Corsa que actuaba como apoyo intentó escapar al advertir la presencia policial.

Tras un seguimiento coordinado, los efectivos lograron interceptar el vehículo y detener a sus ocupantes. El operativo terminó con cinco personas mayores de edad apresadas: tres hombres y dos mujeres.

Además de recuperar la motocicleta robada y secuestrar el auto utilizado por la banda, los investigadores incautaron herramientas típicas para el robo de rodados, entre ellas un alicate corta candados y un dispositivo conocido como “chupete”, utilizado para forzar sistemas de encendido.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación.