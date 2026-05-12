Con reclamos por el financiamiento, la Marcha Federal Universitaria dijo presente en Resistencia

Tal como sucede en ciudades de todo el país, Resistencia vive una jornada de reclamo por parte de la ciudadanía que sin distinciones se dieron cita en el campus de la UNNE para marchar para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Toda la comununidad universitaria se mmovilizó hacia la plaza 25 de Mayo, acompañados por diferentes sectores sociales, políticos y familias que se tomaron la tarde para pedir por el cumplimiento de la ley.