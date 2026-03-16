Resistencia: demoraron a un hombre que intentaba vender objetos robados de una vivienda

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Efectivos de la Policía del Chaco esclarecieron un hecho de robo denunciado por un joven de 27 años en la ciudad de Resistencia, logrando recuperar varios de los elementos sustraídos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Octava de Resistencia, tras la denuncia del damnificado, quien informó que desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada sobre calle Sargento Cabral luego de violentar una reja del garaje.

Según lo denunciado, del interior del domicilio sustrajeron distintos objetos, entre ellos teléfonos celulares, una planchita y un secador de cabello, un parlante y prendas de vestir.

A partir de tareas investigativas, los agentes lograron demorar a un hombre de 29 años que intentaba comercializar algunos de los elementos robados. En el procedimiento se secuestraron varios de los objetos denunciados como sustraídos.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el sujeto fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesto encubrimiento, mientras continúan las diligencias para avanzar con la investigación.

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