Demoraron a cuatro personas y secuestraron estupefacientes en Sáenz Peña

Efectivos de la División Microtráfico Interior llevaron adelante hoy por la siesta dos allanamientos simultáneos en el barrio Aipo 160 Viviendas, que culminaron con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Las diligencias

El procedimiento empezó alrededor de las 15:00, en la manzana 73, del barrio Aipo, donde fueron detenidos por un hombre de 35 años y una mujer de 30. Durante la requisa, incautaron nueve envoltorios tipo “bochitas” con un total de 0,9 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares marca Motorola, tres tijeras, recortes de nylon y la suma de $95.100 pesos en efectivo.

Por otro lado, en un domicilio ubicado en manzana 73, en el cual se encontraban presentes un joven de 29 años y una mujer de 50 años. Allí, secuestraron 39 envoltorios de cocaína con un peso total de 6,6 gramos, cinco teléfonos celulares de distintas marcas, recortes y bolsas de nylon, además de $265.100 pesos en efectivo. Finalmente conforme a lo dispuesto por la Fiscalía antidrogas, los moradores de ambos domicilios fueron notificados de su aprehensión en la causa investigada.