Resistencia: dos mujeres fueron detenidas tras protagonizar una pelea en pleno centro

En la madrugada de este viernes, la Policía detuvo a dos mujeres de 22 y 30 años luego de un violento episodio en la intersección de avenida Brown y Güemes, en Resistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando un móvil de la Comisaría Primera acudió al lugar tras ser alertado sobre un desorden entre femeninas. Al llegar, los efectivos entrevistaron a Melina Yazmín Sánchez (16) y Ayelén Romina Sánchez (19), quienes denunciaron haber sido agredidas por Florencia Aide Cárcamos (22) y Fabiana Leguiza Marain (30), ambas domiciliadas en el barrio Bque.

Las dos presuntas agresoras fueron demoradas con apoyo de personal de la División C.O.M. y la División Patrulla Preventiva. En el lugar, una ambulancia del interno Nº 6878 asistió a Melina Sánchez, quien fue atendida por lesiones leves y dada de alta en el sitio.

Por disposición de la Fiscalía en turno, ambas mujeres quedaron aprehendidas por la causa “supuestas lesiones leves”, siendo notificadas e identificadas formalmente. También se dio intervención al médico policial de turno.

El procedimiento estuvo supervisado por la Oficial Principal Leonela Ponce, oficial de servicio de la Comisaría Primera de Resistencia.