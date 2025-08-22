Allanamiento en Margarita Belén: detuvieron a un hombre por robo a mano armada

La Policía del Chaco llevó adelante este viernes un allanamiento en el barrio Juan Gerardo Fyrnys de Margarita Belén, que culminó con la detención de un hombre de 32 años y el secuestro de un arma de fabricación casera.

El procedimiento se realizó a las 10:15 horas, en cumplimiento de la Orden de Operaciones Nº 2990-DOM/25 y del instrumento legal Nº 290/25, librado por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, a cargo del Dr. Guillermo Denier.

En el domicilio ubicado en manzana 117, casa 06 del barrio Fyrnys, los efectivos procedieron a la aprehensión de Vicente Manuel Pawlizki (32), sospechado en una causa por “supuesto robo a mano armada”.

Durante el operativo, supervisado por el comisario inspector Walter Ramón Román y encabezado por el comisario principal Daniel Sebastián Román, jefe de la comisaría de Margarita Belén, se secuestraron:

Un pantalón largo color marrón.

Un arma de fabricación casera.

Previo al ingreso, personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) intervino asegurando el perímetro del inmueble y facilitando la irrupción de los agentes.

Según lo dispuesto por la Fiscalía en turno, Pawlizki fue notificado e identificado en la causa y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades informaron que se continúan con las diligencias correspondientes.