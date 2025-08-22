Encuentran 5 mil atados de cigarrillos en medio del monte

181401w850h398c.jpg

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección «General San Martín» dependiente del Escuadrón 14 «Las Palmas» de Gendarmería Nacional, cuando vieron un vehículo estacionado en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial Nº 3. No se podía identificar marca, modelo ni dominio, debido a la baja luminosidad.

Los ocupantes, al percatarse de la presencia de los gendarmes, se dieron a la fuga, favorecidos por la escasa visibilidad en medio de la espesura del monte.

Cigarrillos secuestrados.

Inmediatamente, se inició un seguimiento controlado sin poder dar con los responsables. Luego, los funcionarios realizaron un minucioso rastrillaje en la zona montuosa, donde con sus linternas pudieron identificar bultos ocultos entre la maleza.

Se pudo constatar que se trataba de 5.000 atados de cigarrillos que fueron secuestrados por orden de la Fiscalía Federal de Saénz Peña y personal de ARCA.

