Resistencia: detienen a un joven acusado de robar una motocicleta en Villa Pegoraro

Efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente de la Dirección de Policía de Investigaciones, detuvieron anoche a un joven de 28 años acusado de sustraer una motocicleta en el barrio Villa Pegoraro.

El hecho denunciado

La investigación comenzó tras la denuncia de David Marcos Felipe Rojas, de 23 años, estudiante y residente de la misma barriada, quien informó la sustracción de su motocicleta Corven Energy 110 cc color azul desde su domicilio de la calle Mendoza al 2100.

Horas más tarde, Rojas amplió su declaración y señaló como presunto autor a Mario Eduardo Flores, vecino de la zona.

Vigilancia y detención

Con esta información, el personal policial montó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio de Flores. Cerca de las 22:30, los agentes lograron interceptarlo cuando salía de su vivienda acompañado de su madre.

Durante el procedimiento, familiares del sospechoso intentaron entorpecer la tarea policial, aunque no lograron su cometido. Flores fue finalmente aprehendido y trasladado a la Comisaría Undécima Metropolitana, que interviene por cuestiones de jurisdicción.

Investigación en curso

La causa, caratulada como “Supuesto Robo”, continúa bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones, que prosigue con las diligencias para esclarecer completamente el hecho y recuperar el rodado sustraído.