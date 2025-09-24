Fontana: un hombre fue detenido tras agredir y amenazar al dueño de un local de autos



Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada de este miércoles después de agredir físicamente y amenazar al propietario de un local de venta de automóviles en la avenida 25 de Mayo al 2000. El episodio generó alarma entre vecinos y requirió la intervención de la Comisaría Décima Metropolitana.

El hecho

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 3:15 de la madrugada el personal del móvil N°72 acudió al local “Usados Zardi”, donde se entrevistó con el dueño, José María Zardi, de 49 años.

Zardi relató que Juan Nahuel Hernández, de 33 años y en situación de calle, lo golpeó con un cable y luego ató la puerta del comercio para impedirle salir, al tiempo que lo amenazaba con incendiar uno de los vehículos en venta.

Para reforzar la amenaza, el agresor habría colocado cartón y una rueda vieja debajo de uno de los autos. Un conocido de la víctima que llegó al lugar lo ayudó a liberarse y dio aviso a la policía.

Detención e intervención médica

Los efectivos lograron demorar a Hernández en el mismo lugar. Zardi realizó la denuncia y posteriormente fue examinado por el médico policial de turno, Dr. Gustavo Manader, quien diagnosticó lesiones de carácter leve.

Investigación en curso

La causa fue caratulada como “Supuestas lesiones y amenazas”. La policía mantiene comunicación con la fiscalía en turno para la continuidad de las actuaciones judiciales.