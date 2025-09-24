Aprobaron una guía para el uso de IA en la justicia chaqueña

El documento entrará en vigencia el lunes 17 de noviembre, será complementario del Reglamento de Uso de Tecnologías y para su desarrollo fueron analizados instrumentos similares para el ámbito judicial a nivel internacional, nacional y provincial.

La decisión del Superior Tribunal de Justicia, refrendada en la resolución 961/25, señala que la guía elaborada por el Laboratorio de Innovación » se caracteriza por un enfoque equilibrado respecto al uso de inteligencia artificial; una postura que reconoce el poder transformador de la innovación tecnológica, así como la necesidad de actuar con prudencia atento a los riesgos y desafíos que presenta».

Con esta perspectiva las implementaciones quedan supeditadas al resguardo de principios trascendentales como protección de datos personales, uso responsable y estratégico, supervisión humana permanente, mitigación de riesgos, transparencia y explicabilidad.

En tal sentido, el Centro de Estudios Judiciales y el Laboratorio de Innovación del Poder Judicial, realizarán las capacitaciones pertinentes en las que participarán las áreas respectivas.

Por último, el STJ invitó a las entidades que nuclean a profesionales de la abogacía en la provincia a articular estrategias para un uso responsable, ético y estratégico de las herramientas de inteligencia artificial y a que adhieran (en lo aplicable al ejercicio liberal) a los principios planteados en la guía.

410929.jpg_nota

