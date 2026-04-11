Resistencia: Detienen a dos jóvenes con cocaína y elementos de fraccionamiento

Hallaron en su poder sustancias estupefacientes y elementos vinculados a la presunta comercialización.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 5 +en la intersección de las calles Machagai y Puerto Tirol, en el marco de un despliegue preventivo llevado adelante por personal del Departamento de Operaciones Estratégicas.

Durante la intervención, los agentes demoraron a dos sujetos mayores de edad. Al realizar la requisa, se encontraron entre sus pertenencias 35 envoltorios y un paquete compacto que, tras las pruebas de campo, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 24,3 gramos.

Asimismo, se procedió al secuestro de una balanza de precisión y otros elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis de una posible actividad de narcomenudeo.

En el lugar intervino personal especializado en Consumos Problemáticos, que realizó las pruebas correspondientes y formalizó el secuestro de la droga y los objetos incautados.

Por disposición de la Fiscalía Antidroga en turno, se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Ambos detenidos fueron notificados de su aprehensión y quedaron a disposición de la Justicia.