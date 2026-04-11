Activan el bombeo preventivo en el Gran Resistencia por el pronóstico de lluvias

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Provincial del Agua puso en marcha un operativo de bombeo preventivo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia para mitigar posibles anegamientos.

La medida apunta a generar mayor capacidad de almacenamiento en las lagunas del sistema hídrico, en un contexto donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, explicó que la decisión se tomó tras conocerse el pronóstico y remarcó que varias lagunas ya se encuentran en niveles adecuados, lo que permite optimizar el funcionamiento del sistema ante eventuales lluvias intensas.

El alerta alcanza a los departamentos Bermejo, General Dónovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, donde podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En paralelo, se activó un esquema de coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil y equipos municipales del área metropolitana, con el objetivo de responder de manera rápida ante cualquier contingencia.

Desde el organismo informaron que el sistema hídrico se encuentra en condiciones favorables: las lagunas presentan niveles óptimos, el río Negro mantiene un caudal bajo y las estructuras de control, como compuertas y estaciones de bombeo, están operativas, con personal técnico en funciones.