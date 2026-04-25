El Colegio de Escribanos del Chaco lanza su nueva plataforma digital y evoluciona en el ejercicio profesional

En un paso histórico hacia la modernización y la eficiencia administrativa, el Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco presentó oficialmente su nueva plataforma web. La herramienta no solo renueva la presencia institucional del Colegio, sino que integra servicios de vanguardia diseñados para agilizar la labor diaria del escribano chaqueño, brindando mayor seguridad jurídica y transparencia a la comunidad.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el consejo directivo del Colegio, integrada por la Presidente, Esc. Laura Fogar; la Vicepresidente, Esc. Vanesa Kamer; y la Secretaria, Esc. Patricia Sánchez de León. Durante la presentación, las autoridades destacaron que este avance representa un hito en el plan estratégico de digitalización de la institución.

Innovación técnica y seguridad jurídica

La jornada contó con una destacada capacitación técnica. De manera presencial, Juan Pablo Juarez Chino, miembro del equipo técnico del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, brindó detalles cruciales sobre los procesos de legalización digital y las diversas formas de uso de las fojas y firmas digitales, herramientas que eliminan distancias y tiempos de espera burocráticos.

Asimismo, la presentación se completó de forma bimodal con la participación vía Zoom de los escribanos Julián Mantelli y Walter Schmidt. Los especialistas profundizaron en la puesta en marcha operativa de la Declaración Jurada UIF y el sistema de Fojas Digitales, explicando cómo estas nuevas funcionalidades garantizan el cumplimiento de las normativas vigentes con la máxima seguridad informática.

Beneficios para el colegiado y la sociedad

La nueva plataforma web permite a los profesionales:

* Acceder a sistemas de autogestión las 24 horas.

* Tramitar certificaciones y fojas digitales con plena validez jurídica.

* Optimizar la comunicación con la UIF y otros organismos de control.

* Reducir el uso de papel, contribuyendo a una gestión más sustentable.

«Estamos transformando el Colegio en una institución del siglo XXI. Esta plataforma no es solo una página web, es una oficina virtual que potencia el trabajo del escribano en cada punto de nuestra provincia», señalaron desde la conducción del Colegio.

Con este lanzamiento, el Colegio de Escribanos del Chaco se posiciona a la vanguardia nacional en materia de servicios notariales digitales, reafirmando su compromiso con la excelencia profesional y el servicio a la ciudadanía

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