Buscan a una docente de plástica que se hacía pasar por médica

En un procedimiento policial se dispuso pedido de aprehensión provincial y captura nacional para Lidia Mabel Ojeda, investigada por «supuesta usurpación de título y honores».

Personal de la División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña realizó este viernes un allanamiento en una vivienda del barrio San Cayetano, como parte de una causa prevista en el artículo 247° del Código Penal Argentino.

El allanamiento se concretó en horas de la tarde en un domicilio donde viviría la principal investigada.

Los elementos de interés para la causa.

Los agentes secuestraron diversos elementos vinculados a tareas sanitarias, entre ellos agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, sondas urinarias, jeringas, vías, un set de infusión intravenosa, uniformes de enfermería, chaquetas médicas y documentación relacionada con pacientes.

Además, en el patio de la vivienda hallaron restos de papeles recientemente incinerados, entre los cuales apareció un fragmento con un sello del Ministerio de Salud Pública y la leyenda correspondiente al Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó la inserción de pedido de aprehensión provincial y el trámite para una captura nacional de la mujer investigada.

La denuncia

La denuncia de Salud Pública contra la falsa médica que venía prestando servicios de guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza desde 2024. La mujer sería profesora de Plástica pero habría utilizado el número de matrícula de otro médico y se desempeñaba normalmente en los nosocomios efectuando atenciones y prácticas que se enmarcan en la figura de «ejercicio ilegal de la medicina».

Uno de los hospitales donde desempeñó funciones.

La denuncia formal fue radicada en la comisaría de Machagai por el director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila, tras recibir quejas de profesionales del hospital de Quitilipi que fueron transmitidas con preocupación por el actual director del nosocomio, Alfredo Acuña.

La investigación previa arrojó un dato inesperado: la falsa médica ejercía su labor bajo la matrícula MP 6822, la que luego de averiguar en el Ministerio de Salud Pública corroboraron que pertenece al doctor Horacio Daniel Vázquez. El denunciante aportó además fotocopias certificadas de actuaciones electrónicas del hospital de Presidencia de La Plaza, libro de la guardia del hospital quitilipense y copias de derivaciones al Hospital 4 de Junio, autorizadas y firmadas en puño y letra por la supuesta profesional.

Tras la denuncia policial de Di Núbila, se activó la búsqueda de la mujer en cuestión, quien «desapareció» desde el momento en que el caso tomó estado público. Su verdadera identidad está bajo investigación y existen pocos datos sobre su perfil: Ojeda sería oriunda de la provincia de Formosa (aunque nacida en Paraguay), profesora de Artes Plásticas y que con la falsificación de una matrícula profesional se hacía pasar por médica. Un caso de extrema gravedad, cuya causa fue caratulada como «Ejercicio ilegal de la medicina» y «Usurpación de título».