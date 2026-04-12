Un joven armado se atrincheró en un comercio pero fue rescatado

La Policía del Chaco resolvió de manera pacífica una situación de crisis que involucró a un joven de 27 años. El operativo concluyó con el secuestro preventivo de seis armas de distintos calibres.

El hecho se inició cerca del mediodía de este sábado, en un local de venta de vehículos ubicado sobre avenida 9 de Julio al 2700 de Resistencia.

Personal de la Comisaría Novena intervino tras el aviso de una mujer, quien informó que su hijo, que atravesaba un complejo cuadro de salud mental, se había encerrado en un sector del inmueble portando un arma.

De inmediato se activó el protocolo de actuación: se perimetró la zona y se dio intervención al Departamento COE ya la División Negociación Policial. Con la participación del ayudante fiscal, el negociador policial inició el diálogo con el joven desde la parte trasera del local.

Tras un intenso trabajo de mediación, el joven depuso su actitud y entregó voluntariamente una pistola 9 milímetros, marca Sig Sauer, que tenía un cartucho en recámara.

Una vez controlada la situación, fue trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde recibió atención especializada en el área de Salud Mental, acompañado por sus familiares.

ARSENAL SECUESTRADO

Luego, se realizó un registro del inmueble que permitió localizar y secuestrar preventivamente varias armas de fuego que se encontraban en el lugar: una carabina Winchester calibre .32 con cargador; dos escopetas, calibres 12 y 20; y tres pistolas, calibres 9 milímetros, .380 y .22. También se incautó una importante cantidad de municiones y cargadores correspondientes a dichas armas.

La magistratura interviniente dispuso continuar con las diligencias para determinar la procedencia y legalidad del armamento secuestrado.