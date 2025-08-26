Resistencia: denuncian abuso sexual contra una menor
En el Barrio 1000 Viviendas de Resistencia, un padre denunció que su hija menor habría sido abusada sexualmente por un kiosquero del barrio. El sospechoso fue detenido sin oponerse en su domicilio y está a disposición de la Justicia .
Según el testimonio del papá, la menor fue a comprar en el kiosco de su vecino de enfrente, y al volver, lloraba y le dijo a su padre con temor que el vecino «la abrazó, le hizo entrar a su domicilio y le toco sus partes íntimas por encima de su ropa». La causa fue caratulada como «abuso sexual simple».