Zona Sur de Resistencia: una mujer fue detenida por publicar fotos con distintas armas en redes

Una mujer de 32 años fue detenida este jueves durante un allanamiento realizado en una vivienda de pasaje Panamá al 100, en la zona sur de la ciudad, luego de una investigación iniciada por publicaciones en redes sociales en las que exhibía armas de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento de Leyes Especiales Metropolitana, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas.

La investigación comenzó a partir de tareas de monitoreo en plataformas como Facebook e Instagram, donde los agentes detectaron imágenes y videos en los que una mujer manipulaba armas cortas y largas. Tras identificar a la sospechosa y establecer su domicilio, la Justicia ordenó el allanamiento.

Con autorización del Juzgado de Garantías N° 2 y apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales , el operativo se concretó durante la mañana de este jueves.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 32, 18 cartuchos del mismo calibre y cinco vainas servidas. La mujer fue aprehendida en el lugar y trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición del Equipo Fiscal N° 13 .

Durante el allanamiento también fueron hallados 800 dólares estadounidenses, un rifle y una pistola de aire comprimido. Sin embargo, esos elementos no fueron secuestrados por disposición judicial, al no estar vinculados con la causa investigada.

La detenida ya había sido protagonista de un episodio que tuvo repercusión pública en 2023, cuando intentó ingresar a caballo a la Casa de Gobierno provincial.